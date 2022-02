Risultati classifica Serie A LIVE: colpo esterno del Cagliari a Torino (Di domenica 27 febbraio 2022) Risultati classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventisettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventisettesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 25 e lunedì 28 febbraio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Il girone di ritorno arriva al turno numero otto che avrà un gustoso doppio anticipo in chiave Derby della Madonnina di Coppa Italia. Ad aprire il Milan contro l’Udinese, poi toccherà all’Inter al Ferraris contro il Genoa. Sabato occupato invece dalle altre due semifinaliste di coppa, con la Juve a Empoli e la Viola a Sassuolo, antipasto di una domenica ben scaglionata che si concluderà con il match del cuore per Sarri contro il Napoli. Lunedì, infine, la Dea ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventisettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventisettesima giornata diA che si svolgerà tra venerdì 25 e lunedì 28 febbraio: i, lae i marcatori delle partite. Il girone di ritorno arriva al turno numero otto che avrà un gustoso doppio anticipo in chiave Derby della Madonnina di Coppa Italia. Ad aprire il Milan contro l’Udinese, poi toccherà all’Inter al Ferraris contro il Genoa. Sabato occupato invece dalle altre due semifinaliste di coppa, con la Juve a Empoli e la Viola a Sassuolo, antipasto di una domenica ben scaglionata che si concluderà con il match del cuore per Sarri contro il Napoli. Lunedì, infine, la Dea ...

Advertising

MirianaCardina9 : Una giornata nera per la #JuventusWomen sconfitta dopo 54 risultati utili consecutivi in #SerieAFemminile. Impresa… - IdeawebTV : Serie D LIVE: i risultati della ventiseiesima giornata in TEMPO REALE e la classifica - SalentoSport : #LIVE! #SERIED/H – #Risultati 26ª giornata, #classifica e prossimo turno - IdeawebTV : ECCELLENZA B: i risultati della ventitreesima giornata in TEMPO REALE e la classifica - Fiorentinanews : Il #Sassuolo dà fastidio anche alla #Fiorentina Primavera e la scavalca ma con una gara in più. Risultati e classif… -