Non è l'Arena, anticipazioni e ospiti puntata di domenica 27 febbraio 2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) Torna puntuale l'appuntamento con "Non è l'Arena", il programma domenicale condotto da Massimo Giletti. Oggi, domenica 27 febbraio, la trasmissione de La7 andrà in onda come sempre in diretta a partire dalle ore 21.15. Non è l'Arena, di cosa si parlerà nella puntata del 27 febbraio Nella puntata di oggi, 27 febbraio, Massimo Giletti farà un approfondimento sui drammatici fatti che stanno accadendo nell'Est Europa: la guerra tra Russia e Ucraina sarà infatti al centro del dibattito iniziale, ci saranno collegamenti in diretta e gli inviati racconteranno la situazione in tempo reale, facendoci capire qual è situazione attuale. In studio si cercherà di capire come e perché si è arrivati al conflitto armato, quali sono gli interessi ...

