Iran | tv | speaker del Parlamento positivo al Covid | sta bene

Agenzia ANSA

L'ha annunciato oggi che i decessi per coronavirus sono aumentati a 241 nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale a 136.631. Almeno 7.040.467 persone sono state contagiate, con 9.524 ...... perché non si tratta di scacchi su ciò di cui discutono? Cosa è andato storto nel Golfo dell'? ... Quel mondo non esiste più, unoanonimo e distante annuncia che c'è stata una guerra ...Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Qalibaf ha contratto la variante Omicron del coronavirus. (ANSA) ...Iran’s Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf has said in a closed session that it’s not accessible for Tehran to give up its nuclear structure to be able to sell oil, Trend reports citing IRNA. In ...