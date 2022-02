Cosa è successo a Larissa Iapichino? Squalificata, poi gareggia sub-judice: caos ad Ancona, ricorso rigettato (Di domenica 27 febbraio 2022) Ad Ancona si è consumato un vero e proprio “giallo sportivo” in occasione dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. La protagonista è Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo aveva commesso due nulli molto netti nelle prime due prove a disposizione ed era dunque con le spalle al muro. La toscana ha forzato tantissimo in occasione della terza prova e ha preso l’asse di battuta al millimetro. Il giudice ha alzato la bandiera bianca, ritenendo il salto valido. Si è infatti andati alla misurazione (6.50 metri) e così Larissa Iapichino balzava al comando della classifica generale, garantendosi tra l’altro altri tre tentativi. Pochi minuti dopo, però, veniva ravvisato un nullo e la 19enne concludedeva anzitempo la propria gara nel capoluogo marchigiano. A risultare decisiva è stata l’analisi delle ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Adsi è consumato un vero e proprio “giallo sportivo” in occasione dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. La protagonista è. La saltatrice in lungo aveva commesso due nulli molto netti nelle prime due prove a disposizione ed era dunque con le spalle al muro. La toscana ha forzato tantissimo in occasione della terza prova e ha preso l’asse di battuta al millimetro. Il giudice ha alzato la bandiera bianca, ritenendo il salto valido. Si è infatti andati alla misurazione (6.50 metri) e cosìbalzava al comando della classifica generale, garantendosi tra l’altro altri tre tentativi. Pochi minuti dopo, però, veniva ravvisato un nullo e la 19enne concludedeva anzitempo la propria gara nel capoluogo marchigiano. A risultare decisiva è stata l’analisi delle ...

