Calcio | Giampaolo ' Atalanta un modello | bisogna avere coraggio'

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Giampaolo

Loro, comunque, rappresentano ormai un modello per ilitaliano in Europa, a prescindere da chi gioca". Così il tecnico della Sampdoria, Marco, alla vigilia della gara in trasferta ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Marco, allenatore della Sampdoria, ha parlato alla vigilia del match contro l'Atalanta: le parole in conferenza stampa Marco, allenatore della Sampdoria, ha parlato alla vigilia del match contro l'Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa. GUERRA RUSSIA UCRAINA ...Loro, comunque, rappresentano ormai un modello per il calcio italiano in Europa, a prescindere da chi gioca". Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della gara in ...Il tecnico della Samp: 'Non dobbiamo guardare in faccia a nessuno fino all'ultimo minuto' GENOVA (ITALPRESS) - 'Mancherà qualcuno all'Atalanta ...