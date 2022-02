Biathlon | Mondiali Soldier Hollow 2022 | Auchentaller conquista l’argento nell’inseguimento femminile junior Quarti David Zingerle e Sara Scattolo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è appena conclusa un’altra giornata di gare aie youth diin corso di svolgimento a(Utah, USA). Sulle nevi statunitensi si sono disputate oggi le Pursuit maschili e femminili, andiamo a vedere come sono andate. Medaglia d’argento strepitosa dell’azzurra Hannah10 km. La nostra portacolori fa 19/20 al poligono (l’unico errore arriva nell’ultima serie) e chiude la sua prova a soli 6”2 dalla ceca Tereza Vobornikova, oro con 3 errori (0+2+1+’0). Terza a 9”7 dalla vetta la norvegese Frida Dokken (0+1+0+0). Per quanto riguarda le altre azzurre 10ma Beatrice Trabucchi a 1’16”2 dalla testa della corsa (0+1+1+1), 12ma Rebecca Passler a 1’24”2 (1+1+1+1) e ...

Questa sera, nella terz'ultima giornata dei Campionatidi Soldier Hollow, sono in programma le gare a Inseguimento. Dalle 19 (ora italiana), la 10 km Giovani maschile, che vede al via con il ......00 Basket femminile, Serie A1: Fila San Martino di Lupari vs Famila Wuber Schio " (LBF TV)18.00 Calcio, Serie A: Spezia - Roma " (DAZN) 19.00Youth: pursuit maschile Soldier Hollow ...Ai Mondiali Junior di biathlon in corso di svolgimento a Soldier Hollow (Utah, USA), oggi è stata la volta delle sprint: arriva la prima medaglia per l'Italia, grazie a Rebecca Passler, che si mette a ...Ieri, venerdì 25 febbraio, seconda giornata di gare a Soldier Hollow, dove si stanno svolgendo i Mondiali Giovanili di biathlon. Nella sprint odierna, vinta dall’estone Jakub Kulbin, il piemontese ...