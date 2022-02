A Non è la Rai abbiamo ammirato la sua bellezza e la sua bravura: a distanza di 27 anni è così, resterete senza parole (Di domenica 27 febbraio 2022) Presente nelle prime tre edizioni di Non è la Rai, è stata uno dei volti storici del programma: ecco come appare dopo ben 27 anni. Nonostante siano trascorsi tre decenni dalla prima puntata di Non è la Rai, nella memoria di coloro che erano adolescenti negli anni ’90 quel programma resta impresso a fuoco a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 febbraio 2022) Presente nelle prime tre edizioni di Non è la Rai, è stata uno dei volti storici del programma: ecco come appare dopo ben 27. Nonostante siano trascorsi tre decenni dalla prima puntata di Non è la Rai, nella memoria di coloro che erano adolescenti negli’90 quel programma resta impresso a fuoco a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

matteograndi : L’accusa di @olgatokariuk è gravissima. E non è più vaga ma ora molto specifica. Tira in ballo i giornalisti Alessa… - ciropellegrino : Ho letto ciò che si dice di alcuni giornalisti Rai accusati di essere 'filo #Putin'. Non ho giudizi, ma ne hanno p… - VittorioSgarbi : “Green Pass”: Non fare lavorare le persone è antidemocratico e fascista! (Cartabianca, Rai 3,15/02/2022)… - fashionart19 : @ScugliaGiuseppe @AlessioRm21192 @giammarcosicuro @RaiNews Perché a Marc Innaro non è mai accaduto nulla ed è della… - FeelFilippo : RT @piercamillo: Eccone un altro. Marc Innaro, corrispondente Rai da Mosca, che dice in tv che in questi ultimi decenni abbiamo umiliato la… -