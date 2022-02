WTA Lione 2022: il tabellone. Quattro azzurre al via, Camila Giorgi con Garcia e vista sul derby Cocciaretto-Trevisan (Di sabato 26 febbraio 2022) Entra in scena il WTA 250 di Lione nell’ultima settimana precedente l’accoppiata americana Indian Wells-Miami. In Francia vedremo una ricca presenza italiana al via, con ben Quattro giocatrici nel tabellone principale. Tre di queste, però, sono estremamente vicine, il che potrebbe dar luogo a un doppio paradosso. Il primo è che ci sono tre possibilità su Quattro di vederne almeno una ai quarti di finale. L’altro è che, in verità, non è facile: questo perché Camila Giorgi sfiderà, da numero 1 del tabellone, una cliente scomodissima, la padrona di casa Caroline Garcia. 1-2 il conto dei loro confronti, con le due vittorie della transalpina giunte in occasione di altrettanti match dell’allora Fed Cup. La vincente sfiderà chi andrà a prevalere nel ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Entra in scena il WTA 250 dinell’ultima settimana precedente l’accoppiata americana Indian Wells-Miami. In Francia vedremo una ricca presenza italiana al via, con bengiocatrici nelprincipale. Tre di queste, però, sono estremamente vicine, il che potrebbe dar luogo a un doppio paradosso. Il primo è che ci sono tre possibilità sudi vederne almeno una ai quarti di finale. L’altro è che, in verità, non è facile: questo perchésfiderà, da numero 1 del, una cliente scomodissima, la padrona di casa Caroline. 1-2 il conto dei loro confronti, con le due vittorie della transalpina giunte in occasione di altrettanti match dell’allora Fed Cup. La vincente sfiderà chi andrà a prevalere nel ...

Advertising

livetennisit : WTA 250 Lione: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi guida il seeding. Cocciaressto sfida Trevisan. Al via anche l… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Primi turni delle italiane nel WTA 250 di Lione Giorgi ???? vs Garcia ???? Cocciaretto ???? vs Trevisan ???? Paolini ???? vs Bar… - ForumUni : Oggi è iniziato il torneo WTA 250 di Lione in Francia che si gioca sul cemento al coperto se siete degli appassiona… - FiorinoLuca : Primi turni delle italiane nel WTA 250 di Lione Giorgi ???? vs Garcia ???? Cocciaretto ???? vs Trevisan ???? Paolini ???? vs Bara ???? - TennisItalia : #Wta giornata di quali con tre azzurre in campo: A Lione ???? Lucrezia #Stefanini affronta la spagnola Bucsa A Mont… -