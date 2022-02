Ucraina, la guerra e Gigi Proietti: la poesia di Trilussa che aveva previsto il dramma (Di sabato 26 febbraio 2022) Il poeta romano Trilussa scrisse "La ninna nanna della guerra" nel 1914, poco dopo lo scoppio della Grande guerra. Oggi è diventata virale sui social perché molti vi leggono analogie con la situazione attuale. Ecco i versi. Ninna nanna, nanna ninna/er pupetto vo' la zinna/ dormi, dormi, cocco bello sennò chiamo Farfarello/ Farfarello e Gujermone che se mette a pecorone/ Gujermone e Ceccopeppe che se regge co' le zeppe/ co' le zeppe d'un impero mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, pija sonno/ché se dormi nun vedrai tante infamie e tanti guai/che succedeno ner monno/fra le spade e li fucili de li popoli civili. Ninna nanna, tu nun senti li sospiri e li lamenti/ de la gente che se scanna per un matto che commanna/ che se scanna e che s' ammazza a vantaggio de la razza/ o a vantaggio d'una fede per un Dio che nun se vede/ ma che serve da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Il poeta romanoscrisse "La ninna nanna della" nel 1914, poco dopo lo scoppio della Grande. Oggi è diventata virale sui social perché molti vi leggono analogie con la situazione attuale. Ecco i versi. Ninna nanna, nanna ninna/er pupetto vo' la zinna/ dormi, dormi, cocco bello sennò chiamo Farfarello/ Farfarello e Gujermone che se mette a pecorone/ Gujermone e Ceccopeppe che se regge co' le zeppe/ co' le zeppe d'un impero mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, pija sonno/ché se dormi nun vedrai tante infamie e tanti guai/che succedeno ner monno/fra le spade e li fucili de li popoli civili. Ninna nanna, tu nun senti li sospiri e li lamenti/ de la gente che se scanna per un matto che commanna/ che se scanna e che s' ammazza a vantaggio de la razza/ o a vantaggio d'una fede per un Dio che nun se vede/ ma che serve da ...

