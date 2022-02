Traffico Roma del 26-02-2022 ore 15:30 (Di sabato 26 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon sabato pomeriggio da Simone a Cerchiara a Roma giornata di manifestazioni di sfilate di carnevale il Traffico questa mattina comunque non ha avuto particolari ripercussioni a seguito di una manifestazione è chiusa per alcune ore via del Corso piazza Venezia e altre strade del centro ma ha difficoltà di circolazione hanno riguardato soprattutto i mezzi pubblici mezzi deviati non molti gli spostamenti in questa giornata di sabato una giornata in cui non sono terminate le manifestazioni in queste ore sfilata di carnevale tra le vie dell’ Ostiense di parte della garbatella ad Appiano invece una mostra mercato a Largo Maccagno manifestazione in piazza Santi Apostoli parzialmente chiusa Piazza Venezia pomeriggio con una manifestazione in piazza Bocca della Verità possibili ripercussioni tra lungotevere il Circo Massimo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022) LuceverdeBuon sabato pomeriggio da Simone a Cerchiara agiornata di manifestazioni di sfilate di carnevale ilquesta mattina comunque non ha avuto particolari ripercussioni a seguito di una manifestazione è chiusa per alcune ore via del Corso piazza Venezia e altre strade del centro ma ha difficoltà di circolazione hanno riguardato soprattutto i mezzi pubblici mezzi deviati non molti gli spostamenti in questa giornata di sabato una giornata in cui non sono terminate le manifestazioni in queste ore sfilata di carnevale tra le vie dell’ Ostiense di parte della garbatella ad Appiano invece una mostra mercato a Largo Maccagno manifestazione in piazza Santi Apostoli parzialmente chiusa Piazza Venezia pomeriggio con una manifestazione in piazza Bocca della Verità possibili ripercussioni tra lungotevere il Circo Massimo ...

