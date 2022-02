Torino Cagliari, i convocati di Mazzarri: Baselli non ce la fa (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore del Cagliari Mazzarri ha reso nota la lista dei convocati in vista del Torino Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Torino. Baselli non ce la fa, ai box anche Nandez e Ceter. I convocati – Altare, Aresti, Bellanova, Carboni, Cavuoti, Ceppitelli, Cragno, Dalbert, Deiola, Gagliano, Goldaniga, Grassi, Joao Pedro, Keita Baldé, Kourfalidis, Lovato, Lykogiannis, Marin, Obert, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore delha reso nota la lista deiin vista delWalter, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista della trasferta contro ilnon ce la fa, ai box anche Nandez e Ceter. I– Altare, Aresti, Bellanova, Carboni, Cavuoti, Ceppitelli, Cragno, Dalbert, Deiola, Gagliano, Goldaniga, Grassi, Joao Pedro, Keita Baldé, Kourfalidis, Lovato, Lykogiannis, Marin, Obert, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

