Telese Terme, attiva DomosApp per segnalare disservizi (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – L’Amministrazione di Telese Terme ha accolto la proposta di collaborazione avanzata dalla minoranza qualche giorno fa e a seguito di un incontro con il consigliere Nicola Di Santo è stata condivisa la necessità di dotare la cittadinanza di uno strumento per segnalare disservizi nel territorio comunale. Dunque si è deciso di riattivare una App già sperimentata negli anni passati nel comune telesino. L’App, “DomosApp.PA”, è gratuita ed è attiva. Può essere scaricata su tutti i dispositivi per avere accesso a una serie di servizi utili. Tra questi la possibilità di comunicare eventuali disguidi o inefficienze all’amministrazione. “Dalla collaborazione possono nascere idee e soluzioni a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – L’Amministrazione diha accolto la proposta di collaborazione avanzata dalla minoranza qualche giorno fa e a seguito di un incontro con il consigliere Nicola Di Santo è stata condivisa la necessità di dotare la cittadinanza di uno strumento pernel territorio comunale. Dunque si è deciso di rire una App già sperimentata negli anni passati nel comune telesino. L’App, “.PA”, è gratuita ed è. Può essere scaricata su tutti i dispositivi per avere accesso a una serie di servizi utili. Tra questi la possibilità di comunicare eventuali disguidi o inefficienze all’amministrazione. “Dalla collaborazione possono nascere idee e soluzioni a ...

