Salernitana-Bologna 1-1: Zortea risponde ad Arnautovic (Di sabato 26 febbraio 2022) Salernitana-Bologna 1-1. Termina così l'anticipo della 26esima giornata di Serie A 2021/22 giocatosi questo pomeriggio allo stadio Arechi. Ospiti in vantaggio sul finire della prima frazione con un perfetto colpo di testa di Arnautovic. Nella rioresa, i granata ottengono il pari con un rasoterra chirurgico di Zortea. Il pari va bene al Bologna che mette un ulteriore mattoncino verso la salvezza, molto meno agli uomini di Nicola, sempre ultimi in classifica. Serie A, l'Inter non sa più vincere: il Genoa strappa un punto d'oro al Ferraris L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

