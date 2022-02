Proteste in Russia contro la guerra: oltre 3mila arresti (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono 3.052 le persone arrestate negli ultimi tre giorni in Russia per aver partecipato a Proteste contro l'invasione dell'Ucraina. Lo ha reso noto l'organizzazione indipendente Ovd-Info, precisando che solo oggi sono finite in manette... Leggi su today (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono 3.052 le persone arrestate negli ultimi tre giorni inper aver partecipato al'invasione dell'Ucraina. Lo ha reso noto l'organizzazione indipendente Ovd-Info, precisando che solo oggi sono finite in manette...

Advertising

ilpost : Nonostante negli ultimi anni il presidente russo Vladimir Putin abbia cercato di reprimere il dissenso in Russia, c… - beppesevergnini : Russi in piazza contro la guerra, proteste in oltre 50 città: 1.400 arresti, si schierano personaggi pubblici. Ecco… - repubblica : Ucraina, la Ong Ovd-Info: 'In Russia oltre 1700 arresti per le proteste in 54 città contro la guerra' - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: Un totale di 2.692 persone sono state arrestate nel corso delle proteste contro la guerra in #Russia da giovedì scorso.… - _lapetisaa : RT @ultimenotizie: Un totale di 2.692 persone sono state arrestate nel corso delle proteste contro la guerra in #Russia da giovedì scorso.… -