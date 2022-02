Presa di posizione della Polonia di Zielinski: “Non giocheremo contro la Russia!” (Di sabato 26 febbraio 2022) Stando a quanto si sta apprendendo da tutto il mondo in merito all’attacco del presidente Putin e le sue truppe contro l’Ucraina, anche il presidente della Federazione calcistica della Polonia ha espresso il suo dissenso. Cezary Kulesza ha preso una scelta per quanto riguarda il playoff Mondiale del prossimo 24 marzo contro la Russia. Attraverso i social, il presidente della nazionale di cui fa parte anche l’azzurro Piotr Zielinski rende pubblica la sua decisione: non ha intenzione di giocare il match contro la Russia e presto presenterà una mozione alla FIFA in tal senso congiuntamente a Svezia e Repubblica Ceca. Di seguito le parole: Napoli’s Poland’s midfielder Piotr Zielinski celebrates scoring his team’s first goal during ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Stando a quanto si sta apprendendo da tutto il mondo in merito all’attacco del presidente Putin e le sue truppel’Ucraina, anche il presidenteFederazione calcisticaha espresso il suo dissenso. Cezary Kulesza ha preso una scelta per quanto riguarda il playoff Mondiale del prossimo 24 marzola Russia. Attraverso i social, il presidentenazionale di cui fa parte anche l’azzurro Piotrrende pubblica la sua decisione: non ha intenzione di giocare il matchla Russia e presto presenterà una mozione alla FIFA in tal senso congiuntamente a Svezia e Repubblica Ceca. Di seguito le parole: Napoli’s Poland’s midfielder Piotrcelebrates scoring his team’s first goal during ...

