Playoff Qatar 2022, la Svezia: «Non giocheremo contro la Russia!» (Di sabato 26 febbraio 2022) La Federazione della Svedese ha comunicato di non essere intenzionata a giocare contro la Russia Dopo il comunicato della Polonia, che dovrebbe giocare contro la Russia il primo Playoff di qualificazione a Qatar 2022, anche la Svezia ha fatto sapere di non essere intenzionata a giocare contro la Nazionale russa. IL COMUNICATO – «Il consiglio della Federcalcio svedese ha deciso che la nazionale maschile svedese non giocherà una possibile partita di Playoff contro la Russia, indipendentemente da dove si giocherà. Il Consiglio federale esorta inoltre la FIFA a cancellare gli spareggi di marzo a cui partecipa la Russia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

