Milano, migliaia di persone al corteo contro la guerra in Ucraina. In piazza Duomo cartelli contro Putin e una gigantesca bandiera della pace (Di sabato 26 febbraio 2022) La Milano che dice no alla guerra è scesa in piazza per manifestare la propria solidarietà al popolo ucraino attaccato dalla Russia. Sono migliaia le persone che hanno percorso le vie del centro, partendo dalla piazza antistante al Castello, nell’ambito del corteo ‘Milano contro la guerra’ promosso da diverse realtà associative, centri sociali, collettivi e studenti e sostenuto anche dall’Arci, dai sindacati di base, dai Sentinelli, dai Fridays for Future, oltre che da circoli Anpi e da Rifondazione comunista e Sinistra italiana. Ad aprire il corteo è stata una lunga bandiera della pace che i manifestanti tengono sopra le loro spalle, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Lache dice no allaè scesa inper manifestare la propria solidarietà al popolo ucraino attaccato dalla Russia. Sonoleche hanno percorso le vie del centro, partendo dallaantistante al Castello, nell’ambito della’ promosso da diverse realtà associative, centri sociali, collettivi e studenti e sostenuto anche dall’Arci, dai sindacati di base, dai Sentinelli, dai Fridays for Future, oltre che da circoli Anpi e da Rifondazione comunista e Sinistra italiana. Ad aprire ilè stata una lungache i manifestanti tengono sopra le loro spalle, ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine di Milano oggi: migliaia di persone riunite per la pace e per far sentire la propria vicinanza all’… - rtl1025 : ???? 'Giù le mani dall'#Ucraina'. Questo il motto più sentito per le vie italiane nei cortei di solidarietà al popolo… - TgrRaiLombardia : A #Milano in migliaia contro la #guerra Ad aprire il corteo un grande bandiera della #pace Manifestazioni in tutta… - ietta1987 : RT @chetempochefa: L’immagine di Milano oggi: migliaia di persone riunite per la pace e per far sentire la propria vicinanza all’#Ucraina… - blogsicilia : #notizie #sicilia A Milano in migliaia manifestano per la pace in Ucraina - -