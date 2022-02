LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA: caduta in gruppo, rimangono dietro Asgreen e Covi! (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Vermeersch è partito insieme a Vliegen: entrambi i belgi hanno libertà d’azione dalle loro formazioni. 14.53 E’ rimasto attardato anche Kasper Asgreen: il danese probabilmente è rimasto coinvolto nella caduta. 14.51 Appare piuttosto pimpante anche il nostro Matteo Trentin. 14.50 Accelera John Degenkolp! C’è anche Veermesch nelle primissime posizioni. I corridori hanno scollinato il Wolvenberg. 14.49 caduta!! caduta IN gruppo CHE COINVOLGE DIVERSI CORRIDORI! Alessandro Covi è rimasto coinvolto e non riceve assistenza dall’ammiraglia. Addio sogni di gloria per il “Puma”. 14.48 ESPLODE LA CORSA! C’è tanto vento e la Ineos e la Jumbo-Visma si mettono davanti per tirare ad altissime velocità. Si entra nel tratto di pavé. 14.46 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54 Vermeersch è partito insieme a Vliegen: entrambi i belgi hanno libertà d’azione dalle loro formazioni. 14.53 E’ rimasto attardato anche Kasper: il danese probabilmente è rimasto coinvolto nella. 14.51 Appare piuttosto pimpante anche il nostro Matteo Trentin. 14.50 Accelera John Degenkolp! C’è anche Veermesch nelle primissime posizioni. I corridori hanno scollinato il Wolvenberg. 14.49!!INCHE COINVOLGE DIVERSI CORRIDORI! Alessandro Covi è rimasto coinvolto e non riceve assistenza dall’ammiraglia. Addio sogni di gloria per il “Puma”. 14.48 ESPLODE LA CORSA! C’è tanto vento e la Ineos e la Jumbo-Visma si mettono davanti per tirare ad altissime velocità. Si entra nel tratto di pavé. 14.46 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA: la fuga continua a guadagnare gruppo oltre gli otto minuti - #Omloop… - tuttobiciweb_it : Prima diretta della stagione targata #tuttobiciweb. Siamo LIVE con la #OHN22 - SpazioCiclismo : La Omloop Het Nieuwsblad è appena iniziata: per iscrivere al nostro fantaciclismo resta poco meno di un'ora #OHN22… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Appuntamento alle 11:00 per la diretta testuale della #OHN22 - norditalia2020 : RT @Eurosport_IT: Ultimo sabato di febbraio = Omloop Het Nieuwsblad ?????? Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT dalle 14:00 ?????? #Eurospor… -