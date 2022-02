Lione | Giorgi n 1 del seeding Nel MD anche Cocciaretto | Trevisan e Paolini Nelle “quali” out Stefanini

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nel Wta 250 sul veloce indoor francese - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Camila, debutta con la francese Garcia, derby tricolore tra Elisabetta e Martina: per Jasmine, quinta testa di serie, c’è la rumena Bara.ficazioni Lucrezia si fa rimontare all’esordio dalla spagnola Bucsa, quarta testa di serie

WTA 2502022: IL TABELLONE(ITA) (1) - Garcia (FRA) Cocciaretto (ITA) - Trevisan (ITA) Gracheva (RUS) - Kucova (SVK) Zvonareva (RUS) - Van Uytvanck (BEL) (7) Golubic (SUI) (3) - Minnen (...Il tabellone completo del torneo WTA 250 di, in programma dal 28 febbraio al 6 marzo nella città francese sul veloce indoor. Tanta Italia tra le protagoniste, visto che Camilaè la testa di serie numero uno: impegno insidioso per ...Sarà un inizio in salita quello di Camila Giorgi al WTA 250 di Lione. Nell'ultima settimana prima dell'accoppiata americana Indian Wells-Miami, la marchigiana, da numero 1 del tabellone, debutterà con ...Tennis, WTA 250 Lione 2022: il tabellone completo del torneo, Camila Giorgi testa di serie numero uno. In campo anche Cocciaretto, Paolini e Trevisan ...