Le truppe russe non sfondano Ma a sud di Kiev si combatte

Nella metro Kreschyatyk, fino a tre giorni fa snodo centrale dei trasporti urbani di Kiev, oggi si entra solo passando attraverso i controlli dei militari. Documenti, perquisizione e divieto categorico di filmare e fotografare. La lunga scala mobile che porta ai treni è deserta, ai suoi piedi altri due volontari di guardia e poi si sente subito, assordante, il rumore dei motori dell'aria calda e dell'aereazione. DECINE DI PERSONE si sono trasferite qui per ripararsi durante questi primi giorni di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

