Lazio Napoli, i convocati di Spalletti: C'è Lobotka

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della Lazio. La brutta sconfitta col Barcellona che ha sancito l'eliminazione dall'Europa League è una ferita aperta per il Napoli, a cui è rimasto il solo palcoscenico del campionato come vetrina: in caso di vittoria contro la Lazio, Insigne e compagni aggancerebbero il Milan in vetta e sorpasserebbero l'Inter (che ha sempre una gara da recuperare). Spalletti in conferenza stampa ha presentato i temi della sfida ai biancocelesti parlando anche dei calciatori infortunati tra i quali, Lobotka, Anguissa e Lozano. Dei tre lo slovacco è stato convocato per la sfida agli uomini dell'ex Sarri.

