Juve, Allegri: 'Era importante vincere, ma per lo scudetto non cambia nulla. Vlahovic e CR7 imparagonabili' (Di sabato 26 febbraio 2022) Max Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria ottenuta dai suoi sull'Empoli: “Vlahovic è un gi... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Max, allenatore dellantus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria ottenuta dai suoi sull'Empoli: “è un gi...

Advertising

forumJuventus : Platini: 'La Juve con Allegri sembra quella del Trap. Il gesto di Dybala mi ha commosso e divertito, Vlahovic una s… - EnricoTurcato : Allora questa è la sintesi. Se #Vlahovic fa doppietta alla Fiore merito di Italiano, gran gioco, lo sa sfruttare… - forumJuventus : TS: 'Akè va veloce, è Juve sprint. Allegri porta a Empoli il francese che aveva convinto in Coppa Italia. Attaccant… - juventustotale : ??? #Allegri: 'Noi lottiamo solo per arrivare in Champions' #EmpoliJuve #Juve - SNascimbeni : RT @EnricoTurcato: Allora questa è la sintesi. Se #Vlahovic fa doppietta alla Fiore merito di Italiano, gran gioco, lo sa sfruttare Se #V… -