Il Sassuolo stende la Fiorentina al 94' con una rete di Defrel

(Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - Seconda vittoria pesantissima per ilche, dopo aver espugnato la San Siro interista, batte in casa all'ultimo respiro anche laper 2-1. Decide un gol di Defrel al 94', dopo che Cabral aveva pareggiato all'88' il gol iniziale di Traore. Primo tempo giocato a buoni ritmi da entrambe le squadre, capaci di dar vita a diverse emozioni ed occasioni da gol. Ci prova prima Castrovilli per gli ospiti, poi al 19' arriva il vantaggio emiliano grazie alla bella e fortunosa giocata di Traore, che supera due avversari vincendo un rimpallo e freddando Dragowski con un destro all'angolino. Le palle gol si susseguono da una parte e dall'altra, Traore fallisce il raddoppio di testa su cross di Lopez (colpita la parte alta della traversa), a ridosso dell'intervallo invece è la Viola che sfiora un paio di volte il pareggio con Ikone, murato ...

Advertising

zazoomblog : Defrel entra e la vince allultimo secondo: il Sassuolo stende la Fiorentina - #Defrel #entra #vince #allultimo - CronacheTweet : Il #Sassuolo torna a vincere dopo oltre due mesi al Mapei Stadium: un colpo di testa in extremis di #Defrel stende… - Aquila6811 : RT @Agenzia_Italia: #sassuolo #fiorentina Nel finale di partita succede di tutto con il pareggio della Fiorentina all’88’ quando ormai semb… - OdeonZ__ : Defrel entra e la vince all'ultimo secondo: il Sassuolo stende la Fiorentina - Agenzia_Italia : #sassuolo #fiorentina Nel finale di partita succede di tutto con il pareggio della Fiorentina all’88’ quando ormai… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo stende

Castrovilli al 17' sfiora l'incrocio dei pali con un mancino a giro, ma a sbloccare il risultato è il. Traorè si inventa un numero fantastico in area rigore, sguscia tra due difensori e ...Il portiere neroverde non è mai chiamato ad interventi rilevanti, mentre ilprova a giocare di rimessa in attesa del varco per poter colpire nuovamente. All'80' la Fiorentina resta anche in ...REGGIO EMILIA - Nell'ultima partita del sabato - valida per la 27esima giornata - il Sassuolo ha sconfitto la Fiorentina 2-1, realizzando la rete della vittoria al 94' con Defrel. In precedenza Traoré ...Il Sassuolo vince in pieno recupero. I bianconeri volano a +6 dall'Atalanta quinta. Spalletti sfida Sarri. Abramovich lascia la gestione del Chelsea ...