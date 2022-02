Il Sassuolo ferma la Fiorentina: Traore e Defrel piegano i viola (Di domenica 27 febbraio 2022) Serata amara per la Fiorentina nell’anticipo del sabato sera della 27ª giornata di Serie A. La squadra guidata da Italiano ha ceduto al Sassuolo al Mapei Stadium. E’ stato Traore, al 19? a portare in vantaggio i neroverdi. Il match, senza particolari colpi di scena, esclusa l’espulsione di Bonaventura, non ha subito variazioni fino all’88’, quando Cabral ha segnato il gol del pareggio. Al 94?, però, Defrel ha sorpreso i viola, regalando così ai padroni di casa una splendida vittoria. La Fiorentina resta quindi a 42 punti, mentre il Sassuolo, con 36 punti si allontana dal Torino, che ha però due partite ancora da giocare. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 febbraio 2022) Serata amara per lanell’anticipo del sabato sera della 27ª giornata di Serie A. La squadra guidata da Italiano ha ceduto alal Mapei Stadium. E’ stato, al 19? a portare in vantaggio i neroverdi. Il match, senza particolari colpi di scena, esclusa l’espulsione di Bonaventura, non ha subito variazioni fino all’88’, quando Cabral ha segnato il gol del pareggio. Al 94?, però,ha sorpreso i, regalando così ai padroni di casa una splendida vittoria. Laresta quindi a 42 punti, mentre il, con 36 punti si allontana dal Torino, che ha però due partite ancora da giocare. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

news24_inter : Scherzo #Sassuolo alla #Fiorentina ?? - zanghif03 : Quello di Bonaventura è il decimo cartellino ?? rimediato in stagione dalla #Fiorentina, ma nessuno ferma la banda d… - Zcfnews : Serie A Femminile. Il Sassuolo in 10 ferma il Milan sullo 0-0. Vince il Napoli, pari beffa per la Fiorentina - - violanews : Si ferma #Nastasic, ecco perché - lucafer47756328 : RT @cardylove2000mh: @smgii1908 Il West Ham ferma una big: Campionato miglior al mondo ?????????? Il Sassuolo ferma una big: Farmers League ??????… -