Il Posto Giusto: su Rai3 il programma per chi cerca e offre lavoro torna (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Posto Giusto La ripartenza delle attività lavorative, tra desiderio di ritorno alla normalità e problematiche ancora da risolvere. L’impiego per molti è un desiderio, per altri una sfida che deve fare i conti con le incertezze dei tempi. Rai3 riaccende il proprio spazio di approfondimento settimanale dedicato al mondo del lavoro e alle opportunità a esso legate: da domani – 27 febbraio – alle ore 13 torna in onda Il Posto Giusto, la trasmissione condotta da Giampiero Marrazzo (fratello del giornalista ed ex politico Piero) e realizzata in collaborazione con Anpal e Ministero Del lavoro e Delle Politiche Sociali. Sebbene – lo scriviamo da tempo – la collocazione non sia delle più fortunate per un programma che intende rivolgersi a ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 26 febbraio 2022) IlLa ripartenza delle attività lavorative, tra desiderio di ritorno alla normalità e problematiche ancora da risolvere. L’impiego per molti è un desiderio, per altri una sfida che deve fare i conti con le incertezze dei tempi.riaccende il proprio spazio di approfondimento settimanale dedicato al mondo dele alle opportunità a esso legate: da domani – 27 febbraio – alle ore 13in onda Il, la trasmissione condotta da Giampiero Marrazzo (fratello del giornalista ed ex politico Piero) e realizzata in collaborazione con Anpal e Ministero Dele Delle Politiche Sociali. Sebbene – lo scriviamo da tempo – la collocazione non sia delle più fortunate per unche intende rivolgersi a ...

