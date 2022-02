I grandi vini durano più dei grandi uomini (Di sabato 26 febbraio 2022) A una bottiglia di Brunello del 1997. Vorrei dedicarti una poesia, alla maniera del Carducci che scrisse “A una bottiglia di Valtellina del 1848”, ma dovrei esser poeta e non lo sono. Ti accontenterai della prosa, bottiglia di Brunello di Montalcino Biondi-Santi riserva 1997. L’anno della tua vendemmia ascoltavo Dalla, De André, Battiato, Paco De Lucia, Dolores O’Riordan, tutti morti, leggevo “Il complotto dell’arte” di Jean Baudrillard, “Contro l’Europa” di Ida Magli, “Metafisica tascabile” di Valentino Zeichen, tutti morti, parlavo con mia madre e le mie nonne, tutte morte. Tu invece sei viva, bottiglia che a Montalcino mi venisti personalmente regalata da Franco Biondi Santi, morto anche lui: . Nel ’97 molti credevano alla fine della storia e ora la storia è ricominciata in pieno, al ritmo dei cingolati… In 24 anni il mondo si è come disintegrato e pure il tappo, sebbene umido ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) A una bottiglia di Brunello del 1997. Vorrei dedicarti una poesia, alla maniera del Carducci che scrisse “A una bottiglia di Valtellina del 1848”, ma dovrei esser poeta e non lo sono. Ti accontenterai della prosa, bottiglia di Brunello di Montalcino Biondi-Santi riserva 1997. L’anno della tua vendemmia ascoltavo Dalla, De André, Battiato, Paco De Lucia, Dolores O’Riordan, tutti morti, leggevo “Il complotto dell’arte” di Jean Baudrillard, “Contro l’Europa” di Ida Magli, “Metafisica tascabile” di Valentino Zeichen, tutti morti, parlavo con mia madre e le mie nonne, tutte morte. Tu invece sei viva, bottiglia che a Montalcino mi venisti personalmente regalata da Franco Biondi Santi, morto anche lui: . Nel ’97 molti credevano alla fine della storia e ora la storia è ricominciata in pieno, al ritmo dei cingolati… In 24 anni il mondo si è come disintegrato e pure il tappo, sebbene umido ...

