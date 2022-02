FKA twigs, chi è l’ex fidanzata di Robert Pattinson: “È stato un incubo” (Di sabato 26 febbraio 2022) FKA twigs è tornata a parlare di recente della sua relazione con Robert Pattinson e del razzismo che ha dovuto affrontare a causa dei fan dell’attore. I due si sono incontrati nel 2014 (a presentarli fu l’amica comune Sienna Miller), non molto tempo dopo la rottura dell’ex divo di Twilight con Kristen Stewart, per poi separarsi tre anni dopo, nel 2017, dopo tre anni di convivenza. «È stato davvero, davvero orribile e penso che sia stato in un momento in cui mi sentivo come se non potessi davvero parlarne – ha detto l’attrice, cantante e ballerina 33enne, il cui vero nome è Tahliah Debrett Barnett, in un’intervista radiofonica – Non so se sia stato a causa della mia età o del clima sociale o del fatto di essere nera, di Cheltenham e di una famiglia a basso reddito, e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) FKAè tornata a parlare di recente della sua relazione cone del razzismo che ha dovuto affrontare a causa dei fan dell’attore. I due si sono incontrati nel 2014 (a presentarli fu l’amica comune Sienna Miller), non molto tempo dopo la rottura deldivo di Twilight con Kristen Stewart, per poi separarsi tre anni dopo, nel 2017, dopo tre anni di convivenza. «Èdavvero, davvero orribile e penso che siain un momento in cui mi sentivo come se non potessi davvero parlarne – ha detto l’attrice, cantante e ballerina 33enne, il cui vero nome è Tahliah Debrett Barnett, in un’intervista radiofonica – Non so se siaa causa della mia età o del clima sociale o del fatto di essere nera, di Cheltenham e di una famiglia a basso reddito, e ...

