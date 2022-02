Covid: Ema, sì a booster Moderna dopo ciclo primario con altri vaccini (Di sabato 26 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Ema al vaccino anti-Covid di Moderna anche come booster eterologo. Il Comitato per i medicinali a uso umano dell'Agenzia europea del farmaco, che come annunciato ieri ha dato l'ok a... Leggi su europa.today (Di sabato 26 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Ema al vaccino anti-dianche comeeterologo. Il Comitato per i medicinali a uso umano dell'Agenzia europea del farmaco, che come annunciato ieri ha dato l'ok a...

Advertising

Ema_poet : RT @IlPaoloGiordano: In Italia lo stato di emergenza dal 2013 è stato dichiarato oltre 100 volte. Quello legato al Covid per fortuna sta pe… - infoitsalute : Vaccino Covid, dall’Ema ok alla terza dose di Pfizer per gli over 12 - infoitsalute : Covid, via libera dell'EMA per terza dose vaccino over 12 - ema_sct : RT @SalpadrinoT: @willy_signori Ma secondo me non ha mollato la presa, ha semplicemente commesso tanti errori e con il covid li ha pagati p… - SimoneCosimi : Covid, l'Ema autorizza il vaccino Moderna anche per i bambini fra 6 e 11 anni via ?@VanityFairIt? -