Andriy Lunin non se la sente di scendere in campo | il portiere del Real Madrid sconvolto dalla guerra

Advertising

CalcioWeb : #AndriyLunin escluso dalla lista dei convocati da Ancelotti: il portiere sconvolto per la guerra #UcrainaRussia -

Ultime Notizie dalla rete : Andriy Lunin

SportFair

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti commenta la guerra in Ucraina e lo stato d'animo del suo portiereIn partenzache cerca più minuti e sarà ceduto in estate. Per questo ora Ancelotti vuole prendere al Real Madrid Ospina ingaggiandolo gratis da parametro zero . Tutte le news sul ...Anche il mondo del calcio è sconvolto per la guerra tra Russia e Ucraina, inevitabilmente si sono registrati momenti di tensione che riguardano gli atleti. Un caso particolare è quello che riguarda An ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...