Albano a sorpresa rompe il silenzio su Romina Power “Lei è una…”

Leggi su kronic

(Di sabato 26 febbraio 2022)Carrisi esce allo scoperto e ailsu. Il cantante pugliese non si nasconde più e confessa la sua opinione sulla sua ex moglie.Carrisi, noto semplicemente come Al Bano, è un cantante italiano di fama internazionale, nato a Cellino San Marco nel 1943. Oggi ha 78 anni d’età ed è considerato uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Per anni la sua carriera musicale è stata legata a quella di sua moglieCarrisi (screenshot Instagram)Carrisi esi sono conosciuti nel 1967 sul set del film “Nel Sole”, quando lei aveva solo 16 anni. Tre anni dopo, nonostante ...