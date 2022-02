“Vergogna, è un pagliaccio”. Alfonso Signorini, una tempesta dopo il GF Vip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Quarantaquattresima puntata del GF Vip 6. Ormai manca poco alla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste e nella puntata in onda giovedì 24 febbraio i concorrenti sono stati avvisati della “delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina”, ha sottolineato il conduttore a inizio puntata. “Questa mattina ci siamo svegliati con immagini di guerra, a pochi km da noi. Questo senso di sgomento e d’impotenza ci ha invaso, allora come reagire? Non abbiamo soluzione. Siamo qui per fare il nostro lavoro, per intrattenervi, senza pretese”, ha annunciato ai concorrenti rimasti ancora in gara. Alfonso Signorini, critiche dopo l’uscita di Katia Ricciarelli dal GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Quarantaquattresima puntata del GF Vip 6. Ormai manca poco alla conclusione del reality show condotto dacon Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste e nella puntata in onda giovedì 24 febbraio i concorrenti sono stati avvisati della “delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina”, ha sottolineato il conduttore a inizio puntata. “Questa mattina ci siamo svegliati con immagini di guerra, a pochi km da noi. Questo senso di sgomento e d’impotenza ci ha invaso, allora come reagire? Non abbiamo soluzione. Siamo qui per fare il nostro lavoro, per intrattenervi, senza pretese”, ha annunciato ai concorrenti rimasti ancora in gara., critichel’uscita di Katia Ricciarelli dal GF ...

