Ucraina. Urso (Copasir): “Attenzione su rischi cyber, Russia tra paesi più attrezzati” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il rischio cibernetico è stato uno delle nostre maggiori preoccupazioni nei lavori fatti in questi mesi, come dimostrano le relazioni che abbiamo inviato al parlamento e la costituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che, finalmente, è stata realizzata nel giugno dello scorso anno colmando una lacuna di oltre 10 anni rispetto ad altri paesi europei”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente del Copasir, Adolfo Urso, sul rischio di attacchi cyber anche per il nostro Paese nell’ambito della crisi Ucraina. Urso ha ricordato che il Copasir, proprio per “rendere operativa l’Agenzia” il prima possibile, ha “proceduto rapidamente alla convalida dei regolamenti”. E la stessa costituzione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilo cibernetico è stato uno delle nostre maggiori preoccupazioni nei lavori fatti in questi mesi, come dimostrano le relazioni che abbiamo inviato al parlamento e la costituzione dell’Agenzia per lasicurezza nazionale che, finalmente, è stata realizzata nel giugno dello scorso anno colmando una lacuna di oltre 10 anni rispetto ad altrieuropei”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente del, Adolfo, sulo di attacchianche per il nostro Paese nell’ambito della crisiha ricordato che il, proprio per “rendere operativa l’Agenzia” il prima possibile, ha “proceduto rapidamente alla convalida dei regolamenti”. E la stessa costituzione di ...

Advertising

Radio1Rai : #Ucraina. Adolfo Urso presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza (#Copasir): “Grande attenzione all’uso… - pontellif : @GiulioTerzi @GlobalCRL @fleinaudi @avvbenedetto @giovanniterzi @GiorgiaMeloni @GioFazzolari @adolfo_urso… - AaVulic : RT @GiulioTerzi: Guerra in Ucraina, parla l’Ambasciatore Giulio Terzi: «Stiamo assistendo ad una invasione criminale» - eroszago : RT @GiulioTerzi: Guerra in Ucraina, parla l’Ambasciatore Giulio Terzi: «Stiamo assistendo ad una invasione criminale» - GioSallusti : RT @GiulioTerzi: Guerra in Ucraina, parla l’Ambasciatore Giulio Terzi: «Stiamo assistendo ad una invasione criminale» -