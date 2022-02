Ucraina, ultime parole soldati isola dei Serpenti: “Russi fottetevi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nave da guerra russa….fottetevi”. Sono queste le ultime parole dei 13 soldati ucraini che formavano l’avamposto sull’isolotto di Zmiiny, o isola dei Serpenti, nel Mar Nero, finita ieri sotto il bombardamento di una nave da guerra russa che poi l’ha conquistata. E’ diventata virale la registrazione, diffusa dal sito del giornale ucraino Ukrayinska Pravda, dell’avviso della nave degli aggressori Russi: “Siamo una nave da guerra russa, vi chiediamo di deporre le armi e di arrendervi per evitare spargimento di sangue e morti non necessarie, altrimenti bombarderemo”. Da qui la risposta dei militari ucraini che sono tutti rimasti uccisi nel bombardamento russo, come ha confermato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky che ha conferito loro il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nave da guerra russa….”. Sono queste ledei 13ucraini che formavano l’avamposto sull’isolotto di Zmiiny, odei, nel Mar Nero, finita ieri sotto il bombardamento di una nave da guerra russa che poi l’ha conquistata. E’ diventata virale la registrazione, diffusa dal sito del giornale ucraino Ukrayinska Pravda, dell’avviso della nave degli aggressori: “Siamo una nave da guerra russa, vi chiediamo di deporre le armi e di arrendervi per evitare spargimento di sangue e morti non necessarie, altrimenti bombarderemo”. Da qui la risposta dei militari ucraini che sono tutti rimasti uccisi nel bombardamento russo, come ha confermato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky che ha conferito loro il ...

Advertising

SkyTG24 : È cominciata l'invasione russa in #Ucraina su larga scala. Tutti gli aggiornamenti - SkyTG24 : Dopo che l'attacco ha preso il via, a #Kiev risuonano le sirene d'allarme antiaereo - La7tv : #omnibus In diretta da Kramatorsk (#Donbass) le ultime notizie sulla guerra tra #Russia e #Ucraina con Francesca Ma… - SaraVal92056261 : RT @SkyTG24: Joe #Biden ha annunciato nuove sanzioni e il bando dell'export tecnologico per punire la #Russia dell'invasione in #Ucraina ht… - News24_it : Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie: congelati beni di Putin e Lavrov, la Nato manda rinforzi a Est - Corriere… -