Ucraina, Salvini: "Deluso da Russia? Deluso da chi sceglie guerra" (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – guerra in Ucraina, "io Deluso dalla Russia e da Putin? Più che altro sono Deluso dall'essere umano che nel 2022 cerca di risolvere con la guerra problemi economici, energetici e politici, questo vale per chiunque", replica Matteo Salvini a 'Radio anch'io', su Rai uno. "Quando c'è qualcuno che attacca e qualcuno che viene attaccato, è chiaro – assicura il leader della Lega- che bisogna schierarsi subito a fianco di chi è attaccatto". "I governi imposti con le bombe non vanno riconosciuto ma l'Occidente deve ritrovare la sua anima, perché le continue fughe e negazioni della nostra identità non pagano…", dice ancora, aggiungendo: "Sto coltivando il dialogo a 360 gradi. La priorità in questo momento è fermare le bombe i ...

