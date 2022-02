Ucraina | Mattarella | “La pace è in pericolo | non piegarsi alla violenza della forza”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) NORCIA – Il nostro è “un mondo che non intende veder calpestati i principiconvivenza”. Gli europei “non si piegano: oggi si tratta dell’e domani non si sa di quali obiettivi”. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, parlando a Norcia. Poi il Capo dello Stato ha aggiunto che in questa fase “gli italiani devono essere, e lo saranno certamente, intransigenti, determinati, uniti”. L'articolo L'Opinionista.

... che ha detto la sua in merito alla guerra scatenatasi in, parlando di sfida epocale per ... "Penso sia fondamentale che tutti noi ci stringiamo attorno a Draghi eper portare alta e ......ha affrontato anche la crisi internazionele determinata dall'aggressione della Russia all'. '... il presidenteè stato altrettanto chiaro. "Bisogna tornare rapidamente alla normalità. ...(LaPresse) La guerra in Ucraina "non riguarda un solo paese, ma ciascuno di noi". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a ...“Il Consiglio Comunale di Poggibonsi, insieme a tutti i cittadini, esprime piena solidarietà al popolo ucraino, condanna l’aggressione all’Ucraina, fa appello al Governo italiano e al Presidente della ...