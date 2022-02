Tumore alla prostata, ‘San Pio’ premiato con il bollino azzurro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’elevata qualità delle cure e dell’assistenza fornita dall’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, riscuote un nuovo riconoscimento. Dopo la prestigiosa certificazione di “Buona Pratica”, recentemente accordata dall’Ispettorato Generale di Amministrazione del Ministero dell’Interno, giunge ora dalla Fondazione Onda – Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e di Genere il “bollino azzurro”, identificativo dei centri che garantiscono un approccio professionale ed interdisciplinare nei percorsi diagnostici e terapeutici alle persone affette da Tumore alla prostata. Il nosocomio pubblico di Benevento figura, infatti, tra le 91 strutture sanitarie che – a giudizio della commissione di esperti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’elevata qualità delle cure e dell’assistenza fornita dall’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, riscuote un nuovo riconoscimento. Dopo la prestigiosa certificazione di “Buona Pratica”, recentemente accordata dall’Ispettorato Generale di Amministrazione del Ministero dell’Interno, giunge ora dFondazione Onda – Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e di Genere il “”, identificativo dei centri che garantiscono un approccio professionale ed interdisciplinare nei percorsi diagnostici e terapeutici alle persone affette da. Il nosocomio pubblico di Benevento figura, infatti, tra le 91 strutture sanitarie che – a giudizio della commissione di esperti ...

