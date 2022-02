Serie A – Milan-Udinese 1-0: Tomori rischia, caccia all’uomo su Leao | LIVE NEWS (Di venerdì 25 febbraio 2022) La moviola di Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, LIVE, l'operato dell'arbitro Matteo Marchetti Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022) La moviola di, partita della 27^ giornata dellaA 2021-2022. Analizziamo,, l'operato dell'arbitro Matteo Marchetti

Advertising

OptaPaolo : 7 - Rafael Leão è diventato oggi il secondo giocatore capace di segnare in tutti e sette i giorni della settimana i… - sportmediaset : #SerieA: il Milan prova l'allungo con l'Udinese, Inter a Genova per ritrovare gol e vittoria. #SportMediaset… - Gazzetta_it : Giroud, caccia al gol per eguagliare se stesso. San Siro sarà di nuovo amico? #MilanUdinese - CalcioOggi : Milan-Udinese, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - CalcioOggi : Milan-Udinese 1-1, gol di Leao e Udogie | La diretta - La Gazzetta dello Sport -