Serie A, l’Inter non sa più vincere: il Genoa strappa un punto d’oro al Ferraris (Di sabato 26 febbraio 2022) l’Inter getta al vento ancora una volta la grande possibilità di guadagnare due punti sul Milan. Al Ferraris contro il Genoa un deludente 0-0 impedisce a Simone Inzaghi di tornare in vetta alla classifica: questo pareggio certifica ancora una volta il momento no dei nerazzurri che non vincono dallo scorso 22 gennaio (gara contro il Venezia). Dall’altra parte Blessin si conferma mister x portando a casa l’ennesimo pareggio da quando siede sulla panchina del Grifone. La partita Blessin si affida a gran parte degli interpreti scesi in campo a Venezia eccezion fatta per l’attacco che va in mano a Yeboah. Inzaghi conferma i propri undici di fiducia con in avanti Sanchez al posto di uno spento Lautaro Martinez che non ha iniziato negl migliore dei modi questo 2022. Primo tempo equilibrato con un Inter padrone del terreno di gioco ed ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022)getta al vento ancora una volta la grande possibilità di guadagnare due punti sul Milan. Alcontro ilun deludente 0-0 impedisce a Simone Inzaghi di tornare in vetta alla classifica: questo pareggio certifica ancora una volta il momento no dei nerazzurri che non vincono dallo scorso 22 gennaio (gara contro il Venezia). Dall’altra parte Blessin si conferma mister x portando a casa l’ennesimo pareggio da quando siede sulla panchina del Grifone. La partita Blessin si affida a gran parte degli interpreti scesi in campo a Venezia eccezion fatta per l’attacco che va in mano a Yeboah. Inzaghi conferma i propri undici di fiducia con in avanti Sanchez al posto di uno spento Lautaro Martinez che non ha iniziato negl migliore dei modi questo 2022. Primo tempo equilibrato con un Inter padrone del terreno di gioco ed ...

