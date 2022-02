“Sei senza dignità” | Katia Ricciarelli attacca Jessica e parte la diffida

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022)risponde a Lulù edurante la diretta. Inevitabile la lite dentro la casa di Cinecittà tra le treha trascorso cinque mesi nella casa del Grande Fratello Vip, ma ieri il pubblico ha deciso di salvare Davide e Nathaly al televoto con il soprano. Prima di andare via dalla casa peròha litigato con alcuni compagni che non ha voluto neppure salutare. In particolare il battibecco è stato con le due principesse, Lulù eSelassié. In particolareha rimproverato Lulù per via delle sue parole contro di lei dette a Davide: “Tu come ti permetti di dire a Davide che deve insegnarmi le cose o dirmi cosa dire? Ma tu ti rendi conto delle battaglie che hai fatto qui dento ...