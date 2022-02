Sciopero di Ferrovienord | decine di treni soppressi sulle linee per Seveso e Saronno

(Di venerdì 25 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, cancellazioni esui binari di. Dalle 9 di questa mattina, venerdì 25 febbraio, sonole corse cancellate a causa di un’agitazione sindacale che riguarda il solo gestore dell’infrastruttura. Nonostantee personale viaggiante siano in servizio, non possono partire. Orari e fasce di garanzia per lodiLo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

LuceverdeMilano : ?? #FerrovieNord #Sciopero 24 ore ?? Oggi #25Febbraio 2022 ? Orari e Fasce di garanzia ?? - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Venerdì sciopero del personale di Ferrovienord - vco24news : Venerdì sciopero del personale di Ferrovienord - LuceverdeMilano : ?? #FerrovieNord ??#Sciopero 24 ore ?? venerdì #25Febbraio 2022 ? Orari e Fasce di garanzia ?? - ADM_assdemxmi : RT @valtellinatweet: Venerdì sciopero Ferrovienord con ripercussioni su Trenord -

Lodi: orari treni Trenord Stessi problemi e disagi per i treni Trenord . Per l'intera giornata di venerdì 25 febbraio 2022, il gestore della rete ferroviariaha ...L'agitazione non coinvolge il personale Trenord e riguarderà 9 delle 42 direttrici dove circolano i treni del servizio regionale. Treni garantiti nelle fasce 6 - 9 e 18 - 21.Atm fa sapere che dalle 8.45 chiudono le metropolitane. Maggiori attese per bus, tram e filobus. Tutte le linee tornano in servizio dalle 15. La seconda fascia non garantita comincia dalle 18 a termin ...Sciopero del trasporto pubblico oggi, venerdì 25 febbraio, treni e bus a rischio. A incrociare le braccia saranno i lavoratori ...