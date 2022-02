Polpettine di pesce | veloci e stuzzicanti | ottime per i più piccini!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ledisono una delizia da provare subito: piaceranno anche ai piccoli di casa, sempre un po’ restii, quando si tratta di mangiare prodotti ittici. Si tratta di una ricetta molto genuina, resa sfiziosa dalla panatura croccante, che vi tornerà utile per una cena al volo per ospiti improvvisi! Si preparano in pochissimo tempo e possono diventare anche uno sfizioso stucchino da servire durante un aperitivo! Curiose? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per preparare questa ricetta, procuratevi: merluzzo a filetti, 70 g spicchio di aglio, 1 mollica di pane, 100 g timo, q.b. farina 00, q.b. pepe nero, q.b. uova, 2 prezzemolo, 1 ciuffo parmigiano, 80 g Per friggere: olio di semi di arachide In una ciotola rompete le uova, sbattetele e aggiustatele con sale e pepe a piacere. ...