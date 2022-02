Platini: 'No alla Champions a 36 squadre, al mondiale ogni due anni e alla Superlega' (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'ex presidente dell'UEFA Michel Platini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'Perché Ronaldo alla Juventus ha fallito? Con tutta la stima per lui e per Messi io a 32 anni ho smesso. Champions? Quella attuale mi piace, quella a 36 squadra ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'ex presidente dell'UEFA Michelha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'Perché RonaldoJuventus ha fallito? Con tutta la stima per lui e per Messi io a 32ho smesso.? Quella attuale mi piace, quella a 36 squadra ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ??”Ceferin prega di non dover mai consegnare la Champions alla Juve, ma il calcio è una storia infinita.” ??”Superlega? Non… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La leggenda bianconera si è espressa a tutto tondo sulla sua visione calcistica, ricordando qualche aneddoto sul suo pas… - salpaladino : RT @SCUtweet: #Platini a GdS ?? La #Juve di #Allegri ha valori forti come quella mia. #Agnelli disse: 'Il problema verrà dopo la BBC'; la d… - ciromagliulo26 : RT @NonSoloJuve: ??”Ceferin prega di non dover mai consegnare la Champions alla Juve, ma il calcio è una storia infinita.” ??”Superlega? Non… - mcrisj01 : RT @glmdj: ??#Platini dalle pagine della #GazzettaDelloSport: ”#Ceferin prega di non dover mai consegnare la #Champions alla #Juve, ma il ca… -