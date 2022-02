Pasolini, per la prima volta in digitale le colonne sonore dei primi capolavori (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il ritmo che accompagnava i ragazzi di vita di Pasolini arriva per la prima volta in digitale. La musica dei primi capolavori di Pier Paolo Pasolini sceneggiatore e regista sarà finalmente disponibile per un pubblico di ascoltatori che non ha ancora avuto la fortuna di apprezzare vere e proprie perle musicali, colonne sonore e titoli che fino ad oggi non comparivano nel mondo streaming. Brani interamente rimasterizzati, remixati dai nastri originali disponibili con 2 inediti assoluti. A portare la musica del primo Pasolini nel mondo streaming, in occasione dei 100 anni dalla nascita dell’artista, è CAM Sugar che, in collaborazione con Decca Records, il 4 marzo farà uscire in tutto il mondo la compilation ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il ritmo che accompagnava i ragazzi di vita diarriva per lain. La musica deidi Pier Paolosceneggiatore e regista sarà finalmente disponibile per un pubblico di ascoltatori che non ha ancora avuto la fortuna di apprezzare vere e proprie perle musicali,e titoli che fino ad oggi non comparivano nel mondo streaming. Brani interamente rimasterizzati, remixati dai nastri originali disponibili con 2 inediti assoluti. A portare la musica del primonel mondo streaming, in occasione dei 100 anni dalla nascita dell’artista, è CAM Sugar che, in collaborazione con Decca Records, il 4 marzo farà uscire in tutto il mondo la compilation ...

Advertising

GxVersilia : RT @SalaLettura: “I monti della Versilia ridenti o foschi? Ecco una cosa che non si può mai capire. Un poco folli, di forma, e inchiostrati… - StraNotizie : Pasolini, per la prima volta in digitale le colonne sonore dei primi capolavori - tusciaweb : Cento anni dalla nascita di Pasolini, da tutta Italia a Soriano per una mostra collettiva d’arte Soriano nel Cimin… - Profilo3Marco : RT @pdnetwork: ?? Alle 18 in diretta con l'incontro Progetto Pasolini. 'Investire nella cultura per riqualificare le periferie' promosso dal… - Zakinus : Cari ragazzi, leggete Pier Paolo Pasolini per davvero -