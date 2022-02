Palla di fuoco squarcia il cielo nella notte a Kiev: aereo o missile russo abbattuto - VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le forze ucraine potrebbero aver abbattuto un missile o un aereo russo sulla capitale Kiev , secondo fonti della Ukrainska Pravda. Sarebbe questa la fonte delle forti esplosioni udite poco fa nel centro... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le forze ucraine potrebbero averuno unsulla capitale, secondo fonti della Ukrainska Pravda. Sarebbe questa la fonte delle forti esplosioni udite poco fa nel centro...

GazzettaDelSud : ?? PALLA DI FUOCO NELLA NOTTE A KIEV | ?? VIDEO Le forze ucraine potrebbero aver abbattuto un missile o un aereo russo sulla capitale Kiev. Aereo intercettato e abbattuto nei cieli di Kiev: una palla di fuoco cade al suolo