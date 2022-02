Milan-Udinese, Pioli: “Serve una prestazione importante. Kessié? I tifosi sostengono tutti” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Cerco sempre di mettere la formazione migliore in campo, le partite sono tutte difficili. Pensiamo una partita alla volta, l’avversario sarà difficile da affrontare e Serve una prestazione importante. Passo falso a Salerno? Ci sono ancora tantissime partite e ci saranno altri episodi in cui le migliori squadre potranno non vincere; il girone di ritorno normalmente è sempre più difficile. Kessié? I nostri tifosi dimostrano anche stasera il loro sostegno, ci sono 45.000 presenze di venerdì sera: sono fantastici e saranno con noi dall’inizio alla fine, per tutti“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Stefano Pioli, pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Udinese, match valevole per la ventisettesima giornata della Serie A ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Cerco sempre di mettere la formazione migliore in campo, le partite sono tutte difficili. Pensiamo una partita alla volta, l’avversario sarà difficile da affrontare euna. Passo falso a Salerno? Ci sono ancora tantissime partite e ci saranno altri episodi in cui le migliori squadre potranno non vincere; il girone di ritorno normalmente è sempre più difficile.? I nostridimostrano anche stasera il loro sostegno, ci sono 45.000 presenze di venerdì sera: sono fantastici e saranno con noi dall’inizio alla fine, per“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Stefano, pochi minuti prima del fischio d’inizio di, match valevole per la ventisettesima giornata della Serie A ...

