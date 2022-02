“LOL – Chi ride è fuori 2” funziona? Sì, ma non del tutto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tempismo non è stato certamente dei più fortunati per gli avvenimenti internazionali, ciononostante – come annunciato da mesi – il 24 febbraio ha fatto il suo debutto LOL – Chi ride è fuori 2 su Amazon Prime Video. La formula è la stessa e, premettiamo fin da subito, funziona ancora. Dieci comici chiusi in un teatro per sei ore, con lo scopo di far ridere gli altri e di non ridere a loro volta: pena l’esclusione. Prodotto da Endemol Shine Italy, anche in questa edizione il comic show può fare affidamento a un cast variegato, tra capisaldi della comicità italiana, nomi affermati e “astri nascenti”. In ordine di entrata: Virginia Raffaele; Maria Di Biase; Maccio Capatonda; Max Angioni; Mago Forest (che ha fatto il suo ingresso completamente avvolto dal cellophane, entrando subito in medias res); Diana ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tempismo non è stato certamente dei più fortunati per gli avvenimenti internazionali, ciononostante – come annunciato da mesi – il 24 febbraio ha fatto il suo debutto LOL – Chi2 su Amazon Prime Video. La formula è la stessa e, premettiamo fin da subito,ancora. Dieci comici chiusi in un teatro per sei ore, con lo scopo di farre gli altri e di nonre a loro volta: pena l’esclusione. Prodotto da Endemol Shine Italy, anche in questa edizione il comic show può fare affidamento a un cast variegato, tra capisaldi della comicità italiana, nomi affermati e “astri nascenti”. In ordine di entrata: Virginia Raffaele; Maria Di Biase; Maccio Capatonda; Max Angioni; Mago Forest (che ha fatto il suo ingresso completamente avvolto dal cellophane, entrando subito in medias res); Diana ...

