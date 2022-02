La difficile ricostruzione di Ischia dopo il terremoto (Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI - Il terremoto colpisce Ischia la sera del 21 agosto 2017. Una scossa avvertita alle 20:57:51 non solo nell'isola verde del golfo di Napoli, ma anche nel capoluogo campano e nei comuni flegrei. La magnitudo determinata all'inizio non sembra allarmante, ma con il passare delle ore arrivano le notizie delle vittime, dei feriti, dei tre bambini di un famiglia dispersi sotto le macerie della loro casa (Saranno trovati in poche ore salvi, grazie a uno di loro, il piccolo Ciro) e il quadro cambia. Solo quattro giorni dopo, i sismologi dell'Ingv la determinano a 4,0, con epicentro a circa 1 km a sud ovest da Casamicciola Terme, in prossimità di località Maio, con ipocentro a 1,73 km di profondità. Cinque secondi in cui la terra trema, si apre, inghiotte, provocando danni in tre comuni isolani (oltre Casamicciola, a Forio e a Lacco ... Leggi su agi (Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI - Ilcolpiscela sera del 21 agosto 2017. Una scossa avvertita alle 20:57:51 non solo nell'isola verde del golfo di Napoli, ma anche nel capoluogo campano e nei comuni flegrei. La magnitudo determinata all'inizio non sembra allarmante, ma con il passare delle ore arrivano le notizie delle vittime, dei feriti, dei tre bambini di un famiglia dispersi sotto le macerie della loro casa (Saranno trovati in poche ore salvi, grazie a uno di loro, il piccolo Ciro) e il quadro cambia. Solo quattro giorni, i sismologi dell'Ingv la determinano a 4,0, con epicentro a circa 1 km a sud ovest da Casamicciola Terme, in prossimità di località Maio, con ipocentro a 1,73 km di profondità. Cinque secondi in cui la terra trema, si apre, inghiotte, provocando danni in tre comuni isolani (oltre Casamicciola, a Forio e a Lacco ...

"Ricostruzione, creato un caos normativo che ha reso difficile operare" In primo luogo noi tecnici liberi professionisti siamo i primi artefici della ricostruzione. E' ora di dirlo con ... hanno creato un caos normativo che per oltre quattro anni ha reso difficile, se non ...

