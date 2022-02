Invasione Ucraina: perché i russi hanno conquistato Chernobyl (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con un blitz l'esercito di Mosca ieri ha preso in ostaggio le guardie incaricate di rendere il sito off limits. Oggi riscontrati livelli più elevati di radioattività nei ditorni, forse a causa del ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con un blitz l'esercito di Mosca ieri ha preso in ostaggio le guardie incaricate di rendere il sito off limits. Oggi riscontrati livelli più elevati di radioattività nei ditorni, forse a causa del ...

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - TgLa7 : Perché i russi hanno conquistato #Chernobyl? Con un blitz l'esercito di Mosca ieri ha preso in ostaggio le guardie… - agustkillme : RT @Iperbole_: Nel frattempo già decine di arresti in varie città della Russia per persone che pacificamente protestavano contro l'invasion… -