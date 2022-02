Inter | Dzeko | 'Attacco non segna? Conta vincere | null'altro C'era stanchezza mentale'

Advertising

Inter : ??? | DZEKO ?? @EdDzeko ai microfoni di @Inter_TV: 'Ci aspetta una partita difficile, ma siamo preparati: dobbiamo p… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 33 D'Ambrosio, 38 Sangal… - Damiano__89 : RT @Inter: ??? | DZEKO ?? @EdDzeko ai microfoni di @Inter_TV: 'Ci aspetta una partita difficile, ma siamo preparati: dobbiamo pensare a fare… - AnteDevastante : Sto testa di cazzo di arbitro è lo stesso che ha convalidato il gol all’Inter contro il Venezia con la gomitata di Dzeko - fcin1908it : Dzeko: 'Bisogna far di tutto per vincere. Crisi attaccanti? Se ci sono dubbi su di noi...' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Dzeko

Commenta per primo A pochi minuti dalla gara col Genoa, l'attaccante dell'Edinha presentato la partita atv: 'Ci aspetta una sfida difficile, ma siamo preparati: dobbiamo pensare a fare bene'.(3 - 5 - 2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic;, Sanchez. All.: Inzaghi.INTER: Handanovic, D'Ambrioso, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Sanchez. A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino, Lautaro, Ranocchia, Vidal, Dimarco ...Il tecnico nerazzurro ha fatto le sue scelte per la trasferta di Genova e non mancano le novità rispetto a quanto paventato alla vigilia ...