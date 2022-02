In arrivo nuovi rincari su cereali, pane e pasta: i settori più colpiti dalla guerra tra Russia e Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) A livello economico, le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina si potranno osservare anche nel nostro carrello della spesa. I cereali hanno infatti registrato i prezzi più alti degli ultimi 9 anni. Ecco quali prodotti e settori saranno i più colpiti da questa nuova ondata di rincari. Aumentano il grano e i cereali: le cifre e gli effetti dei nuovi rincari Il CAI – Consorzi Agrari d’Italia ha rilevato un aumento del 3,5% nel prezzo del mais, del 2,5% per il grano tenero e dell’1,5% per la soia. Anche gli altri cereali sono interessati dai rialzi provocati dalle azioni militari in territorio ucraino. La Russia è il primo fornitore mondiale di grano, mentre ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) A livello economico, le conseguenze dellatrasi potranno osservare anche nel nostro carrello della spesa. Ihanno infatti registrato i prezzi più alti degli ultimi 9 anni. Ecco quali prodotti esaranno i piùda questa nuova ondata di. Aumentano il grano e i: le cifre e gli effetti deiIl CAI – Consorzi Agrari d’Italia ha rilevato un aumento del 3,5% nel prezzo del mais, del 2,5% per il grano tenero e dell’1,5% per la soia. Anche gli altrisono interessati dai rialzi provocati dalle azioni militari in territorio ucraino. Laè il primo fornitore mondiale di grano, mentre ...

